غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام ونشطة على البحر أحياناً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن تكون الرياح شمالية غربية / 18 - 28 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويصبح متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة 04:20 والجزر الأول عند الساعة 09:38 والثاني عند الساعة 21:47 ..ويكون الموج في بحر عمان متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والثاني عند 00:22 والجزر الاول عند الساعة 18:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:06.