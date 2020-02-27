    بالفيديو.. ممرضتان ترقصان فرحاً بشفاء مرضى من "كورونا" في الصين

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    نشرت وكالة "شينخوا" الصينية مقطع فيديو، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لممرضتين ترقصان احتفالا بخروج مرضى فيروس كورونا من المستشفى بعد تعافيهما.

    وأفادت الوكالة بأن الممرضتين من مستشفى في آنهوي شرقي الصين، ورقصتا احتفالا بالسماح لبعض الأشخاص بالخروج من المستشفى، بعد أن أنهوا فترة الحجر الصحي وذلك ضمن المعركة الشرسة التي تخوضها الصين ودول أخرى ضد فيروس "كورونا".

    وكانت السلطات الصينية أعلنت، في وقت ساق من اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة.

     

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