بالفيديو.. ممرضتان ترقصان فرحاً بشفاء مرضى من "كورونا" في الصين

نشرت وكالة "شينخوا" الصينية مقطع فيديو، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لممرضتين ترقصان احتفالا بخروج مرضى فيروس كورونا من المستشفى بعد تعافيهما.

وأفادت الوكالة بأن الممرضتين من مستشفى في آنهوي شرقي الصين، ورقصتا احتفالا بالسماح لبعض الأشخاص بالخروج من المستشفى، بعد أن أنهوا فترة الحجر الصحي وذلك ضمن المعركة الشرسة التي تخوضها الصين ودول أخرى ضد فيروس "كورونا".

Two nurses from a hospital in east China's Anhui recently danced to celebrate discharge of some people, as they finished period of quarantine amid China's #coronavirus battle. #FightVirus pic.twitter.com/aTNDcNnYI6