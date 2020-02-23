اليابان تعتذر بعد خطأ "سفينة كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، أمس، بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو اثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس.

وغادرت المرأة، وهي في الستينيات من عمرها، السفينة يوم الأربعاء بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، ولكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها في مقاطعة توتشيغي شمالي طوكيو.

وقال كاتو في مؤتمر صحافي مساء أمس، "نعتذر بشدة عن هذا الموقف، الذي نجم عن إهمالنا. وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة مثل زيادة إجراءات الفحص لمنع تكرار ذلك".

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 648 إصابة جديدة.

ووقعت غالبية الوفيات والإصابات في مدينة ووهان عاصمة هوباي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في ديسمبر الماضي.

وقالت لجنة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات داخل الصين وصل إلى 76.936 حالة.

وأعداد الإصابات اليومية الجديدة في الصين باتت أقل بكثير، مقارنة بالفترة الأولى من انتشار الفيروس.