بيان لـ"الاتحادية للرقابة النووية" حول "براكة"

المصدر: الإمارات اليوم - وام

أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن رخصة التشغيل الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 16 فبراير الجاري تفوض شركة نواة للطاقة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية لمدة 60 عاماً.

وقالت في بيان أصدرته اليوم "تشمل فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري قيام شركة نواة للطاقة بتحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الأولى حيث يقوم مفتشو الهيئة المتواجدون في محطة براكة للطاقة النووية بالإشراف على العملية لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية".

وأضافت "تعتزم الهيئة القيام بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في محطة براكة فضلاً عن إرسال مفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات وبعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل ستتولى الهيئة الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الأولى لضمان سلامة تشغيل المفاعل"