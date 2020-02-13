غدا.. ارتفاع طفيف وتدريجي لدرجات الحرارة

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي، ورطبا خلال الليل وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية / 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والمد الثاني عند الساعة 05:27 والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:49.

وفي بحر عمان يكون خفيفا ومتوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والمد الثاني عند 01:39 والجزر الاول عند الساعة 07:36 والجزر الثاني عند الساعة 19:26.