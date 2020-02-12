كشف سبب وقف منح رخص القيادة للطلبة والممرضين في الكويت

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات في الكويت، اللواء جمال الصايغ، تعميماً بوقف إصدار رخص جديدة لطلبة الجامعة المقيمين، وكذلك الممرضين والممرضات الجدد.

يأتي ذلك بعد ان رصد «قسم الرقابة الأمنية» في وزارة الداخلية الكويتية، الذي أنشئ خصيصاً لمتابعة رخص سوق المقيمين، أن بعض الطلبة يسجلون في الجامعة، ومن ثم يحصلون على رخص قيادة، وبعد ذلك لا يستكملون دراستهم.

ونص التعميم، الذي نشرت تفاصيله صحيفة "القبس" الكويتية، أنه «يجري التجديد فقط لمن حصلوا على الرخص في السابق من الطلبة أو الهيئة التمريضية، شريطة توافر شهادة قيد من الجامعة، أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أو من جهة عمل الممرضين والممرضات».

ووفق التعميم، فإنه وحرصاً من الإدارة العامة للمرور في الكويت على تنظيم العمل وتطويره، ولتخفيف حدة الازدحام المروري، يقوم مساعد المدير العام لشؤون تنظيم السير والتراخيص بالتنبيه على مديري الإدارات بالمحافظات، بعدم إصدار رخص سوق جديدة للطلبة والممرضين المقيمين.

وتدرس الإدارة العامة للمرور في الكويت آلية جديدة ومتطورة لمنح طلبة الجامعة الوافدين رخص قيادة، وذلك بعد ان رصد «قسم الرقابة الأمنية»، الذي أنشئ خصيصاً لمتابعة رخص القيادة، أن بعض الطلبة يسجلون في الجامعة، ومن ثم يحصلون على رخص قيادة، وبعد ذلك لا يستكملون دراستهم.

وكشف المصدر أن من بين الاقتراحات التي تجري دراستها أن يُمنح الطالب رخصة قيادة في المرحلة الثانية أو الثالثة من الجامعة، وليس المرحلة الأولى.