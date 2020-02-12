"هروب غصن" يتحول إلى قصة سينمائية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أبدت شركات إنتاج فني كبرى، مثل أمازون ونيتفلكس، استعدادها لإنتاج قصة الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن «الهروب المستحيل»، ورصدت لها مبالغ مليونية.

غصن لم يخف اختياره شركة ديزني وكيلا له في هوليوود، لبحث وتقييم العروض من الشركات السينمائية والتلفزيونية لإنتاج قصة حول هروبه من اليابان، حيث كان يحاكم، مهدداً أن مثل هذا العمل السينمائي قد يكشف تورط مسؤولين حكوميين في قضيته.

وقد اعتبرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية أن خطوة غصن، تشكل مصدراً مالياً يعوضه خسائر تحملها نتيجة هروبه، منها 14 مليون دولار أرسلها من اليابان إلى لبنان في ديسمبر الماضي.