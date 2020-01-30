غداً.. طقس غائم ورطب

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية ويتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خلال الليل وصباح السبت، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. شمالية غربية -شماليـة شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:12 والمد الثاني عند الساعة 01:32

الجزر الأول عند الساعة 10:13 عند الساعة 22:04

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:45 المد الثاني عند 01:32

الجزر الاول عند الساعة 07:57 الجزر الثاني عند الساعة 19:07