أشخاص يشاركون أخطاء "طريفة" لعبارات مترجمة.. ومنها "مصباح منزوع العظم"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

غالبا ما يقع الأشخاص اللذين يتركون بلادهم للعيش في بلد آخر مختلف اللغة، بأخطاء في الترجمة، منها بسيطة ومنها كارثية، تكون كفيلة بتغيير المعنى الكلي للكلمة.

ونشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مشاركات لأشخاص، من جميع أنحاء العالم لأطرف الجمل والعبارات المترجمة إلى اللغة الانكليزية، والتي صادفوها في أماكن عدة.

وكان من أكثر العبارات طرافة، عبارة كتبت في أحد المطارات في الهند، حيث ترجمت إلى اللغة الانكليزية بما معناه "تناول السجاد في هذا المطار يشكل مشكلة خطيرة".

ومن اللقطات الطريفة أيضا، التي تم تجميعها عبر الإنترنت بواسطة Shareably ، كانت عبارة عند أحد الجزارين، الذي أخطأ بين كلمة اللحم والمصباح، نظرا لتشابه كتابتهما باللغة الانكليزية، فأصبحت ترجمة العبارة "مصباح منزوحه العظم" بدلا من "لحم منزوح العظم".

وأما أحد محلات الأجبان والألبان فقد قام بارتكاب خطأ كارثي أثناء ترجمته لعبارة "الجبنة الشلل السورية"، حيث قام بترجمة كلمة "شلل" بكلمة "الشلل" أي المرض الذي يصيب الإنسان ويمنعه عن الحركة، فتبين أن هذا النوع من الجبن قد يصيب الإنسان بالشلل في حال تناوله.

وفي أحد المطاعم أيضا كتبت عبارة "كرات اللحم" باللغة العربية بعد ترجمتها إلى اللغة الانكليزية لتصبح "ميت بول"، وعند ترجمتها بعد ذلك إلى الانكليزية باتت العبارة "بول ميت"، بإشارة إلى أن أحد الأشخاص واسمه بول قد مات.

وكان الهدف من نشر هذه العبارات التي وصفها الموقع بـ "المسلية"، إلى لفت الانتباه إلى أن خطأ واحد في الترجمة يمكنه أن يحدث فرقا كبيرا قد يكون كارثيا في بعض الأحيان ويؤثر على المعنى الحقيقي للكلمة.