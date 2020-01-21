6 مشروبات تكافح نزلات البرد والسعال الحاد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يشكو معظم الناس في فصل الشتاء من نزلات البرد المصحوب بالسعال الجاف والحاد بسبب تقلبات الطقس ما يحتم أحيانا الذهاب الى الطبيب وتناول الأدوية المناسبة أو أحيانا الاعتماد على التداوي بالأعشاب التي ينصح بها الأطباء والخبراء ومنها

مغلي أوراق الجوافة

تحتوي أوراق الجوافة على عناصر تعمل كمضاد للفيروسات، والبكتيريا، والفطريات. وبالتالي، هي من المشروبات الفعالة في علاج السعال، والشفاء السريع من نزلات البرد. خصوصاً، التي تصيب الجهاز التنفسي.

عند تناول مغلي أوراق الجوافة، يعمل على توسيع الشعب الهوائية، وتحسين عملية التنفس، وزيادة الأوكسجين المتدفق إلى الرئتين.

كما تعمل على تخليص الرئة من كافة السموم الموجودة فيها من نيكوتين وقطران، بالنسبة إلى المدخنين. ومن أهم فوائد أوراق الجوافة، أنها تعمل على إذابة المخاط الملتصق في القصبة الهوائية، والشفاء السريع من أعراض السعال.

مشروب العسل والليمون

العسل الأبيض يتميز باحتوائه على العديد من العناصر الهامة للجسم، ومضادات الأكسدة. ما يعمل على رفع كفاءة الجهاز المناعي، والشفاء من الأمراض.

وعند مزج العسل مع مشروب الليمون المغلي، فإنه يساعد على علاج السعال، وطرد البلغم، والشفاء من نزلات البرد.

مشروب العرقسوس

العرقسوس من النباتات العشبية التي تتميز باحتوائها على عناصر مرطبة، وملطفة للقصبة الهوائية. وهي تقلل من حدة السعال الجاف، ولكن يجب أن لا يستخدمه مرضى ارتفاع ضغط الدم.

مشروب الزنجبيل الطازج

يعد الزنجبيل من النباتات الجذرية، التي تحتوي على العديد من العناصر الهامة، التي تعالج الكثير من الأمراض، منها السعال المصاحب لنزلات البرد.

وقد أثبتت العديد من الأبحاث، فعالية الزنجبيل الطازج عن الجاف. والسبب أن الطازج، غني بمضادات الأكسدة، والعديد من العناصر الأخرى، التي تخلص الجسم من السموم، وتعالج العديد من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والسعال، ونزلات البرد.

مشروب الزعتر

نبات الزعتر غني بالفيتامينات، والعناصر الهامة للجسم، مثل فيتامين أ وفيتامين ج. ما يساعد على الشفاء من نزلات البرد، والتخلص من نوبات السعال المزعجة.

يعتبر مشروب الزعتر من العلاجات الطبيعية لالتهاب الشعب الهوائية، وأمراض الجهاز التنفسي، بشكلٍ عام، لأنه يحتوي على مادة الكارفكرول، التي تعمل كمادةٍ طاردةٍ للبلغم، ومطهرة للرئتين. يجب تناول مغلي الزعتر مرتين يومياً، ويفضل تناوله قبل النوم مع تحليته بالعسل الأبيض.

مشروب اليانسون

اليانسون من النباتات العشبية العطرية، التي تعمل كملطف، ومهدئ للسعال. يحتوي على العديد من العناصر الطاردة للبلغم من الرئتين، والتي تساهم في علاج الزكام. كما يعمل على الشفاء من أزمات الربو.