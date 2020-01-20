استطلاع يحدد أسباب الوحدة.. وضغط العمل والخجل في مقدمتها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل استطلاع أجراه الجمعية البستانية الملكية في بريطانيا على 2000 مشترك، أن ضغط العمل والشعور بالخجل أو عدم العثور على اشخاص يشاركون نفس الاهتمامات تقع في مقدمة الأسباب للشعور بالوحدة.

حيث عبر 28% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعانون من الوحدة لانشغالهم الأمر الذي يمنع اختلاطهم بأشخاص آخرين، فيما عبر ثلث المشاركين عن إيجادهم صعوبة بالعثور على أفراد بنفس الاهتمامات لقضاء الوقت معهم، فيما يشعر 36% بالخجل من الاختلاط بالآخرين.

ووجد ما نسبته 5% من المشاركين أن الإعلام طغى على وسائل التواصل التقليدية، فيما يرجع 3 من كل 10 أشخاص سبب وحدتهم لقلة الأموال.

وشدد الاستطلاع على إيجاد طرق مختلفة للتواصل مع الآخرين من خلال القيام بأنشطة جديدة وغير اعتيادية كالاهتمام بالحدائق ومن ثم العثور على أشخاص من نفس الدائرة ليتشاركوا الاهتمامات.