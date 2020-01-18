حمدان بن محمد يعلن المراكز الأولى لـ "مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المراكز الأولى لمؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري.

وقال سموه في سلسلة تغريدات على "تويتر": "المراكز الأولى حققتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة والمراكز الثلاث الأخيرة بالترتيب هي جمارك دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون بالتساوي ودائرة الأراضي والأملاك، والنيابة العامة".

وأضاف سموه: "أعلنا في سبتمبر ٢٠١٩ بأننا سنكشف عن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري بهدف تعزيز مستويات الأداء في مختلف مؤسسات حكومة دبي، واليوم وبكل شفافية نعلن النتائج ونبارك للجهات الثلاث الأولى ونقول لهم نتطلع للمزيد من التطوير ولا نكتفي بما نحقق".

وفي تغريدة أخرى قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: "رسالتي الشخصية لكافة المدراء والمسؤولين والموظفين في حكومة دبي هي أن حكومة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لن ترضى سوى بالخدمة الاستثنائية والريادة والمراكز الأولى".

وأكد سموه أنه "على كافة الجهات دون المتوسط في نتائج مؤشر سعادة المتعاملين تسليم خطط تطويرية لبرامجها وخدماتها خلال أسبوعين وسأتابع شخصيًا نتائج تقرير مدى التطور المتحقق".