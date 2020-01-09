بالفيديو.. لص جائع يتسلل ليلاً إلى مطعم.. يأكل وينام ويهرب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "اي بي سي نيوز" مقطع فيديو للص جائع من ولاية جورجيا الاميركية وهو يتسلل إلى مطعم "تاكوبيل" فجراً ليتناول الطعام.

وأظهر مقطع الفيديو اللص وهو يقوم بتحضير طعامه بنفسه، ثم اكل حتى شبع، فشعر بالخمول فاستلقى ثم نام لمدة ثلاث ساعات تقريبا، بحسب الشرطة،، واستيقظ اليوم التالي وهرب من مكان الحادثة قبل وصول الموظفين.

وقالت الشرطة إن المشتبه به الذي وصف بأنه "رجل أسود يرتدي بنطلون رياضي أسود وقميصا أسود وحذاء رياضي أسود" سرق جهاز كمبيوتر محمول و"تابليت"

ونشرت الشرطة مقطع الفيديو وصورا للص للمساعدة في البحث عنه.