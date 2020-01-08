الطقس غداً غائم جزئياً إلى غائم ظهراً

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم ظهراً مع فرصة لسقوط الأمطار تبدأ غرباً ثم تمتد وتشتد تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للرمال والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 28:11 والمد الثاني عند الساعة 01:48 . الجزر الأول عند الساعة 19:03 عند الساعة 05:52.

بحرعمان: متوسط - مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:41 المد الثاني عند الساعة 21:45 الجزر الاول عند الساعة 14:41 الجزر الثاني عند الساعة 03:21.