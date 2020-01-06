قتلت نفسها بسم الفئران لأن والدها رفض شراء هاتف ذكي لها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدمت فتاة مغربية تبلغ من العمر ستة عشر عاما بعد أن امتنع والدها عن شراء "هاتف ذكي" لها، بعد خلاف عائلي، بحسب موقع العرائش المغربي.



وتناولت الفتاة سم الفئران ما أدى لوفاتها في منزل أسرتها الكائن في إقليم العرائش في المغرب.

وبحسب موقع "العرائش" تشهد المغرب ارتفاعا بنسب الانتحار خصوصا في مدن الشمال وقراه، مما يستدعي تدخلا سريعا من السلطات المغربية.

وكانت قد أشارت دراسة مغربية نشرت في الثاني من أيلول من العام الفائت قد نوهت إلى أن المغرب يشهد 5.3 حالة انتحار لكل ألف نسمة، بين عامي 2000 و2016 ليكون ثاني بلد عربي بعد السودان بحسب منظمة الأمم المتحدة.