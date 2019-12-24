بالفيديو.. حائط زجاجي يحول دون التهام نمر لطفل في حديقة الحيوان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طفلا ايرلنديا في حديقة دبلن للحيوان أراد التقاط صورة ومن خلفه النمر الوجود في الحديقة.

وكان شون، 7 سنوات، ذهب لحديقة دبلن للحيوانات مع والديه وأراد تجربة خدعة يراها في وسائل التواصل بإعطاء ظهره للنمر حتى يهجم عليه، فهجم عليه فعلاً لكن الزجاج حال بينهما.

وأوضح الفيديو بداية حماس الطفل لالتقاط هذه الصورة، فنظر أولا إلى النمر الذي بدا ساكنا في البداية، وما إن التفت الطفل لاتخاذ الصورة معطيا ظهره للنمر، تحرك النمر بسرعة حوله للانقضاض عليه وافتراسه، إلى أن وجود حائط الزجاج القوي أفسد خطته.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فقد تعرض الطفل لحالة من الذعر لم يعشها سابقا، كما عَلت في هذه الأثناء أصوات الناس الذين كانوا يشاهدون الحادثة خوفا، وبدأوا بالصراخ على النمر خوفا من اقترابه من الطفل. إلا أن هذا الصراخ سرعان ما تحول إلى ضحك بعد ارتطام النمر بالزجاج.

وتفاعل المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مقطع الفيديو، معبرين من خلاله عن صدمتهم وتعاطفهم مع الطفل.