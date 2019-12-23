برج العرب يطفئ شمعته الـ 20 في ديسمبر الجاري

المصدر: فراس النعسان - دبي

خلف الأسوار الشاهقة لمنطقة إنشاءات في جميرا، وقف الزوار والمقيمون في إمارة دبي لينتظروا الكشف عن أيقونة معمارية تحتضنها المدينة لتكون وجهة الزائرين من شتى بقاع الأرض.. كان هذا في ديسمبر من عام 1999، وخلال أيام تم الافتتاح الرسمي لبرج أطلق عليه اسم "برج العرب"، وبدأت من يومها حكاية ارتباط دبي بالعمارة ذات الشكل والتصميم الفريد من الخارج والداخل.

"برج العرب"، الأيقونة المعمارية التي أصبحت حكاية العالم بعد ساعات من الكشف عنها، تكمل هذا الشهر 20 عاماً من التألق على الواجهة البحرية لمنطقة جميرا في دبي.

يحمل فندق برج العرب تصميماً مميزاً وفريداً من نوعه، ويقوم هذا التصميم، الذي ابتكره المعماري البريطاني توم رايت، على وجود العديد من الأجنحة التي صممت على هيئة شراع، حيث بلغ ارتفاع هذا البرج حوالى 321 متراً، بالإضافة إلى أنه يطل بشكل مباشر على مدينة دبي.

ويحاط برج العرب بمنظومة ذات ألوان مختلفة وراقصة لتصدر أشكالاً بلورية مجسّمة، وهذا التصميم جعلت من هذا البرج مكاناً سياحيّاً جميلاً ورائعاً على مستوى العالم، حيث تأتي لزيارته أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر برج العرب من الفنادق الأكثر شهرة في دبي، والإمارات بصورة عامة، وهو من الفنادق التي تقدم الكثير من الخدمات المتميزة والفخمة للزائرين، بالإضافة إلى توفير الراحة والاسترخاء والترفيه عند القيام بالعديد من النشاطات المتوفّرة فيه.

بني هذا فندق برج العرب على جزيرة صناعية تبعد عدة أمتار عن شاطئ البحر، ومسافة تقدر بحوالى 26 كيلومتراً عن مطار دبي الدولي، ووصلت التكاليف الكلية لبنائه لحوالى 650 مليون دولار أميركي، وكل هذه المميزات أدت إلى حصوله على جائزة باعتباره الفندق الرائد على مستوى العالم عام 2006.