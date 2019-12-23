بالفيديو.. رجل إطفاء يطفئ عطش كوالا يعاني بسبب حرائق غابات أستراليا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "اي بي سي نيوز" الأميركي مقطع فيديو لأحد رجال الإطفاء وهو يقدم الماء لصغير كوالا يعاني الجفاف بسبب حرائق الغابات في أستراليا.

وأظهر الفيديو رجل الإطفاء وهو يقدم المياه بيده للكوالا خلال استراحته من إطفاء الحرائق المشتعلة في غابات أستراليا.

وتواجه أستراليا حرائق الغابات منذ شهور بسبب الجفاف الذي قدم موعد موسم الحرائق ودمرت النيران أكثر من 800 منزل وأتت على نحو ثلاثة ملايين فدان من الغابات.

وتشير إحصاءات من أستراليا إلى أن نحو 350 دب كوالا نفق بسبب الحرائق التي تضرب المحميات الطبيعية من حين لآخر.