أحوال الطقس في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي-وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية الغربية وتزداد الرطوبة ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب غربا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

و الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج و يحدث المد الأول عند الساعة 08:45 والمد الثاني عند الساعة 20:33 و الجزر الأول عند الساعة 15:02 والجزر الثاني عند الساعة 02:38 .

ويكون بحر عمان متوسطا إلى مضطرب الموج أحيانا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:26 والمد الثاني عند الساعة 05:40 و الجزر الأول عند الساعة 11:53 والجزر الثاني عند الساعة 23:43 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 25 19 70 30 دبي 25 18 75 30 الشارقة 25 18 80 35 عجمان 26 19 75 30 أم القيوين 25 20 80 40 رأس الخيمة 24 18 90 35 الفجيرة 25 18 70 40 العين 25 17 80 30 ليوا 25 16 90 50 الرويس 23 20 80 45 السلع 24 20 80 45 دلما 24 20 80 60 طنب الكبرى 26 21 80 55 طنب الصغرى 26 21 80 55 أبو موسى 26 21 80 55