النوم أكثر من 9 ساعات قد يؤدي إلى السكتة الدماغية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت دراسة جديدة من أن النوم أكثر من تسع ساعات في الليل أو الحصول على قيلولة طويلة بعد الظهر يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية،وفقا لما نقلته صحيفة «ذا ميرور» البريطانية. وبحسب الدراسة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون تسع ساعات أو أكثر في الليلة هم أكثر عرضة بنسبة 23 في المئة للجلطة الدماغية من الأشخاص الذين ينامون أقل من ثماني ساعات في الليلة.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً والذين يحصولون على غفوة منتظمة في منتصف النهار تدوم أكثر من 90 دقيقة ، كانوا أكثر عرضة بنسبة 25 في المائة للاصابة بجلطة دماغية في وقت لاحق من الأشخاص الذين تناولوا غفوة منتظمة تدوم لمدة تصل إلى ساعة أو بدون غفوة على الإطلاق.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور شياومين تشانغ إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيف يمكن ربط القيلولة الطويلة والنوم لساعات أطول في الليل بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وأضاف أن الدراسات السابقة أظهرت أن المرضى الذين ينامون طويلاً والذين ينامون لديهم تغيرات غير مواتية في مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة محيط الخصر، وكلاهما من عوامل الخطر للسكتة الدماغية، بالإضافة إلى ذلك ، قد يشير القيلولة الطويلة والنوم إلى نمط حياة غير نشط بشكل عام ، والذي يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية." وأضاف الدكتور تشانغ من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين إن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية النوم المعتدل ومدة النوم والحفاظ على نوعية نوم جيدة ، خاصة في منتصف العمر وكبار السن.