الإمارات تتقدّم 10 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي

المصدر: دبي - وام

أكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أن القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، بالتقدم 10 مراكز وصولاً إلى المركز الـ21 عالمياُ، تجسد جهود الحكومة لتنفيذ توجهات ورؤى القيادة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الهادفة إلى توفير غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية عالية، بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف لكل أفراد المجتمع.

وقالت المهيري: "إن دعم القيادة الكبير، ومتابعتها وتوجيهاتها الدائمة، مثلت حافزاً رئيساً لفريق العمل لتحويل التحديات إلى فرص ونجاحات، ووفرت بيئة عمل محفزة استطعنا من خلالها بحث تحديات هذا القطاع الحيوي، والعمل مع المعنيين داخل الدولة وخارجها، لتحويلها إلى فرص وحلول تسهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في زيادة الإنتاج الغذائي والزراعي الوطني القائم على الابتكار، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وإشراك المجتمع في منظومة الأمن الغذائي وتحويل ثقافة الغذاء إلى نهج مجتمعي".

وأضافت وزيرة الدولة للأمن الغذائي: "إن هذا التطور الكبير في ترتيبنا، جاء ثمرة عمل جماعي لفريق مكتب الأمن الغذائي والجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع، لبناء منظومة متكاملة تضمن تحقيق خطوات ملموسة في ملف الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ نموذج تعاون متكامل يشمل شركاءنا في مختلف الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع".

وأشارت مريم المهيري إلى أن تعزيز تنافسية الدولة وريادتها، يشكّل هدفاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، مؤكدة مواصلة وتكثيف الجهود للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2021.

ومثلت القفزة في تصنيف دولة الإمارات في المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي، الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة "إيكونوميست"، انجازاً جديداً يضاف إلى جهود تعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات، بعدما تقدمت إلى المركز 21 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، محققة قفزة بـ10 مراكز عن موقعها عام 2018.

ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير رئيسة مرتبطة بالأمن الغذائي، وهي القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء، في حين يتم رصد بيانات معيار جديد بشكل تجريبي لوفرة الموارد الطبيعية لمرونة الأنظمة الغذائية.

وغطى مؤشر الأمن الغذائي العالمي هذا العام 113 دولة، وحافظت سنغافورة وايرلندا على صدارة المؤشر في المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما حلت الولايات المتحدة الاميركية في المركز الثالث، وجاءت سويسرا في المركز الرابع، وفنلندا في المركز الخامس، والنرويج في المركز السادس. بينما حلت السويد وكندا وهولندا والنمسا في المراكز من السابع إلى العاشر على الترتيب، في حين تفوقت الإمارات على دول ذات تنافسية عالية في مجال الأمن الغذائي، مثل إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

ويأتي النجاح الجديد الذي حققته الدولة في ملف الأمن الغذائي ليجسد رؤى القيادة الرشيدة، التي وضعت هذا التحدي ضمن أولويات عمل الحكومة، في ظل ما تواجهه دولة الإمارات من تحديات شح المياه والتغيرات المناخية وقلة الأراضي الصالحة للزراعة وندرة الأمطار، إضافة إلى زيادة السكان التي دفعت إلى استيراد نحو 90% من الغذاء من الخارج.