«شكرا محمد بن زايد» يتصدر «تويتر».. ومغردون: «نسالم من يسالمك ونعادي من يعاديك»

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #شكرا_محمد_بن_زايد، اليوم، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعبّر من خلاله المتابعون عن حبهم وفخرهم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعن امتنانهم لما قدمه لهم ولدولة الإمارات.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، أن اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يرتبط بإنجازات وقيم، نحن بأمسِّ الحاجة لها في منطقتنا، مستنكراً ما يشبه الحملة المنظمة ضد سموه، والتي تأتي تحت مسميات مختلفة.

وحظي سموه بدعم شعبي كبير في بلاده، وفي الدول الخليجية والعربية، تفاعلاً مع تصريحات قرقاش الأخيرة، ما دفعهم لإطلاق وسم «شكرا محمد بن زايد».

ووجد بعض المتابعين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نذر حياته في خدمة الإمارات وشعبها، فقال أحدهم: «القائد الفذُّ، الذي نذر حياته لخدمة وطنه وشعبه، ليرفع اسم الإمارات عالياً في كافة المحافل.. شكراً محمد بن زايد».

وقال آخر: «شكراً لمن وهب أيامه لوطنه.. وحياته لرفعة بلده.. وساعاته لسعادة شعبه..».

كما شكر متابعون سموه، لأنه كان دائماً السبب في راحتهم واستقرارهم وسعادتهم، فقالت إحدى المتابعات: «شكراً لأنك تعمل من أجلنا، وتسهر من أجلنا، وتتحمل أموراً عظيمة لتضمن راحتنا واستقرارنا.. شكراً لأنك زعيمنا».

وأشار مغردون إلى أن سبب الحملات المغرضة، هي أن سموه يقف دائماً في وجه من وصفوهم بـ«الحاقدين»، فقال أحدهم: «بو خالد رجل شجاع، وقف في وجه الحاقدين، ولم يبق لهم سوى حملاتهم البائسة».

من جانب آخر، عبر متابعون عن دعمهم لسموه بمعاداة كل من يعاديه وبود كل من يوده، فقالت إحدى المتابعات: «نـــود اللـــي يـودّه.. ونـعادي كل عـدوانــه».

وقال آخر: «نحن يا بوخالـد عصاك.. الـلي ما تعصاك».

ووصف متابعون سموه بـ«مجد الوطن»، فقال أحدهم: «بوخالد مجد الوطن وعزه.. شكراً محمد بن زايد».

كما وجد مغردون في سموه نموذجاً للقائد الذي لا يشغله سوى راحة أبناء شعبه، فقال أحدهم: «القائد النموذج.. هكذا نراه.. الرجل الذي تربّى في مدرسة زايد واستمر بتطبيق فلسفة زايد التي تُبنى على قيمة الإنسان.. هذا القائد مع شعبه في أفراحهم وأحزانهم.. همّه واهتمامه راحة أبناء الإمارات.. يستمر في إكمال مسيرة زايد العظيمة بقدرة واقتدار.. وفقه الله في كل خطوة».

وفي السياق نفسه، نشر وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، في حسابه الرسمي على «تويتر»، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وعلق عليها قائلاً: «وقفة تأمل وفخر في هذا الكيان العريق.. الإمارات كالنخلة وارفة الظلال.. ثمارها يانعة وعطاؤها لا حدود له.. أصبحت أنموذجاً رائداً في النهضة، وهذا النجاح الذي تحقق كما له من معجبين له أيضاً حاسدون وكارهون.. هذا الوطن ورموزه خط أحمر نفتديهم بالمهج والعيون.. دمت لنا يا وطن».

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، غرد في وقت سابق على «تويتر»: «الحملات المغرضة.. تزيدنا ثقة وإيماناً وولاءً لقيادتنا، وتعكس مدى عجز وفشل مطلقها». وقال في تغريدته: «#محمد_بن_زايد مجد الوطن، لك منا الولاء والعهد».

كما قال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي: «نستنكر ونستغرب المحاولات المضنية لتشويه صورة رمز عربي ومسلم من قامة سيدي صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد. فإضافة إلى كون سموه #مجد_الوطن فإنه عرّاب الحكمة في زمن الشرذمة، وقائد مسيرة المحبة والتسامح في زمن التعصب والفوضى. بلادنا تزهو وتفخر بقيادتها الرشيدة. والبيت سيبقى متوحداً».