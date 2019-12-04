بعد إجازة مرضية.. قط يعود للعمل في الخارجية البريطانية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عاد القط المحبوب "بالمرستون" الذي يقيم في وزارة الخارجية البريطانية للعمل، بعد توقف دام ستة أسابيع للتعافي من "التوتر" الذي بدا عليه، كما لاحظ موظفو الخارجية البريطانية .

وقضى القط إجازته في منزل السكرتير الخاص للسفارة قبل عودته لعمله، بحسب موقع "فوكس نيوز".

ونشر موظفو الخارجية على الحساب الشخصي للقط "مرستون" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدني أن أعلن أنني سوف أعود لواجباتي كرئيس جهاز مكافحة الفئران في الخارجية هذا الأسبوع!".

I am happy to announce that I will be returning to my Chief Mouser duties at the @foreignoffice this week! New guidance - the Palmerston Protocols - will govern my care in the FCO to make sure it’s working for me. (1/4) pic.twitter.com/j2AFKI0DGN — Palmerston (@DiploMog) December 2, 2019

والجدير بالذكر أن الحساب الشخصي للقط "مرستون"، الموظف الحكومي لدى الخارجية البريطانية، على "تويتر" يمتلك ما يقارب المئة ألف متابع.