"صالح علماني" يجتاح مواقع التواصل.. "اليوم مات ماركيز للمرة الثانية"

المصدر: ديما منصور - دبي

لطالما كانت الترجمة الأدبية فنا لا يقل أهمية عن أي فن آخر من الفنون الأدبية، فهو يحتاج إلى ممارسة ومعرفة من قِبل المترجم حتى يستطيع أن يصوغ الجمل بأسلوب أدبي وفنّي وإبداعي كما هو في اللغة التي نُقل عنها، ومن المترجمين من يملك مهارة أدبية يستطليع من خلالها جذب القراء، والنقاد أيضا، فتترك لديهم صدىً واسعاً. ليكون بذلك شريكا للكاتب لا منافسا له، وهذا ما وجده رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدى المترجم الفلسطيني السوري صالح علماني، الذي توفي أمس، ما أثار موجة من الحزن لدى الكثير من الأدباء والكتاب والقراء الذين أحبوا أعماله.

وكان لعلماني، الذي وصف بـ "شيخ المترجمين"، شهرة واسعة جاءت من ترجمته لعشرات الأعمال الأدبية لأهم الكتاب باللغة الإسبانية، ما منح الفرصة للكثير من القراء العرب بالتعرف على غابرييل غارسيا ماركيز، وماريو بارغاس يوسا، وإيرزابيل الليندي، وجوزيه ساراماغو، وميغيل إنخل استورياس، وغيرهم. الأمر الذي دعا المتابعين لوصف موته بـ "الخسارة الكبيرة" للأدب العربي، حيث أنه كان لترجماته، التي بلغت المئة، اثر في تطور الرواية العربية وفتح آفاقها على ابعاد سردية وتقنيات وجماليات غير مألوفة.

ووصف بعض المتابعين موت علماني بأنه موت ثان للروائي العالمي غابرييل غارسيا ماركيز، كونه كان من أهم المترجمين لأعماله ومنها "الحب في زمن الكوليرا، فقالت إحدى المتابعات: "اليوم مات ماركيز للمرة الثانية.. وداعا صالح علماني. "

فيما نشر أحد قرائه صورة لأكثر من 90 كتاباً من ترجمته، معلقا على ذلك بالقول: "يا صالح.. هذا سيبقى".

من جانبهم نسب متابعون سبب حبهم للأدب اللاتيني إلى علماني، فقال أحدهم: "حُب كبير للأدب اللاتيني كان سببه هذا المترجم الكبير".

وقالت أخرى: "ساهم صالح علماني في تعريفنا بالثقافة والأدب اللاتيني عبر ترجمته الاحترافية المبدعة لأهم الكُتّاب و المؤلفين اللاتينيين، رحيله خسارة فادحة للقارئ العربي. قرأت عدة كتب من ترجمته و كانت قمة في الدقة والوضوح، اتمنى أن يكون لدينا جيل جديد من المترجمين المحترفين".

كما أوضح متابعون أن أهمية ترجمات علماني كانت لا تقل أهمية عن الكتب التي كان يترجمها، وأنه كان شخصا مثيرا للاهتمام، فقالت إحدى المتابعات التي التقت به مرة في دمشق: "اسم صالح علماني كان مثيرا للاهتمام بقدر الكتاب الذي يترجمه. جمعنا لقاء عابر في دمشق وترجمات خالدة.. السلام لروحه والبقاء لله".

وقال آخر: "أكثر ما يميز ترجمات صالح علماني أنك حين تقرأها قد تعتقد أنها كتبت بالعربية بالفعل، وأنها ليست مترجمة عن لغة أخرى، وهذا ما يجعل القارئ لا يعيش حالة الرواية وأحداثها، كما أن اقتناع علماني بأن المترجم هو شريك للمؤلف وليس هناك تضارب في المصالح بينها هو ما جعل ترجماته على هذا القدر من الاحترافية والدقة والجمال، كما أن إدراكه لتطور اللغتين الإسبانية والعربية بمرور الزمن ومواكبته لذلك كانت من أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار ترجماته وشهرتها بين الأجيال".

وأشار متابعون إلى أن علماني كان مترجما أفضل من بعض الروائيين الذين يكتبون بأسلوب وصفوه بـ "السيئ"، فقال أحد المتابعين: "أن تكون مترجماً مهماً، أفضل من أن تكون روائياً سيئاً.. وهكذا كان علماني".

من جهتهم شارك العديد من الكتاب والمثقفين في الوطن العربي بنعي صالح علماني في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم: "رحل المترجم الفذّ صالح علماني (1949 - 2019)، الفلسطيني السوري الذي بنى لنا جسراً من كلمات وصور، لنعبر الى عوالم أدباء أميركا اللاتينية المسحورة والخرافية. عوالم غابرييل غارسيا ماركيز وايزابيل الليندي وجوزيه ساراماغو وغيرهم الكثير… رحل صالح علماني، ولكن ابداعه سيبقى خالداً. وداعـاً!..".

وقال آخر: "صالح علماني يترجل.. وداعـًا للرجل الذي عاش ليترجم.. محبة تليق بالمترجم العظيم الذي أمضى أكثر من ثلاثين عامـًا في خدمة الأدب اللاتيني وترجمته إلى قراء العربية.. هكذا يطوي الموت صفحة أشهر مَن ترجم أعمال غابرييل غارثيا ماركيز، وماريو بارغاس يوسا، وإيزابيل الليندي، وجوزيه ساراماغو".

وفيما يلي قائمة بأهم ترجمات الراحل صالح علماني :

1 - ليس لدى الكولونيل من يكاتبه، (رواية) غارسيا ماركيز، دار الفارابي/ بيروت، 1979

2 - شيء من حياتي (مذكرات) لويس كورفالان، دار الكلمة/ بيروت 1980

3- أربع مسرحيات، فيدريو غارسيا لوركا، دار الفارابي/بيروت، 1981

4 - مختارات شعرية، رافائيل ألبيرتي، دار الفارابي/ بيروت. 1981

5 - قصة موت معلن، (رواية) غابرييل غارسيا ماركيز، دار الحقائق / بيروت 1981

6 - الدب القطبي، (رواية للأطفال)، إستر برات، وزارة الثقافة/ دمشق،

7 - بيدرو بارامو، (رواية) خوان رولفو، وزارة الثقافة/ دمشق 1983

8 - مختارات من القصص الأمريكي اللاتيني، وزارة الثقافة/ دمشق 1986

9 - رؤى إسبانية في الأدب العربي (دراسات)، عدد من المؤلفين، وزارة الثقافة/دمشق، 1990

10 - حكايات السجن (مسرحية)، إزوالدو دراغون، وزارة الثقافة/ دمشق، 1993

11 - الحياة الزوجية، (مسرحية) ماكس أوب، وزارة الثقافة، دمشق، 1996

12- الهدنة (رواية)، ماريو بينيديتي، وزارة الثقافة/ دمشق، 1996

13 - ليتوما في الأنديز، (رواية) ماريو بارغاس يوسا، وزارة الثقافة/ دمشق، 1997

14 - قصص الحب والجنون والموت، هوراسيو كيروغا، وزارة الثقافة/ دمشق. 1998

15 - البوبول فو (أو كتاب المجلس)، الكتاب المقدس لقبائل الكيتشي ـ مايا. دار منارات/ عمان، 1986

16 - الحب في زمن الكوليرا (رواية) غارسيا ماركيز، دار منارات/ عمان. 1986

17 - من قتل بالومينو موليرو (رواية) ماريو بارغاس يوسا، دار منارات/ عمان 1987.

18 - قصص ضائعة ، غابرييل غارسيا ماركيز، دار منارات/ عمان 1990.

19 - ساعة الشؤم (رواية) غابرييل غارسيا ماركيز، دار الأهالي/ دمشق، 1987

20 - الحب والظلال (رواية) إيزابيل ألليندي، دار الأهالي/ دمشق، 1987

21 - ايفالونا (رواية) إيزابيل ألليندي، دار الأهالي/ دمشق، 1988

22 - كيف تكتب الرواية، غابرييل غارسيا ماركيز، دار الأهالي/ دمشق، 1989

23 - حيوات جافة (رواية) غراسيليانو راموس، دار الأهالي/ دمشق، 1992

24 - اثنتا عشرة قصة مهاجرة ، غابرييل غارسيا ماركيز، دار الأهالي/ دمشق، 1993

25 - الجنرال في متاهته (رواية) غابرييل غارسيا ماركيز، دار عيبال/ قبرص، 1989

26 - لا (مسرحية)، ماكس أوب، وزارة الاعلام/ الكويت، 1992

27 - عن الحب وشياطين أخرى، (رواية)، غارسيا ماركيز، دار جفرا/ حمص، 1994

28 - باولا (مذكرات) إيزابيل ألليندي، دار جفرا/ حمص، 1995

29 - ساعي بريد نيرودا (رواية)، أنطونيو سكارميتا، دار جفرا/ حمص، 1995

30 - خبر اختطاف، (رواية)، غابرييل غارسيا ماركيز، دار المدى/ دمشق، 1997

31 - أوباباكوآك، (رواية) برناردو أتشاغا، دار الطليعة الجديدة/ دمشق، 1998

32 - القصة نفسها مختلفة ، غابرييل غارسيا ماركيز/ دمشق، 1996

33 - حكايات ايفا لونا، (قصص قصيرة) إيزابيل ألليندي/ دمشق، 1996

34 - القطار الأصفر (مسرحية)، مانويل غاليتش، دار الفارابي/ بيروت، 1980

35 - قصص أمريكية لاتينية (مختارات قصصية) دار صحارى/ بودابست، 1991

36 - الشهير بغارديليتو، (رواية) برناردو كوردون، دار صحارى/ بودابيست،1991

37 - العملية مجزرة (رواية وثائقية) أدولفو ولتش، دار الأهالي / دمشق، 1995

38 - آورا (رواية قصيرة) كارلوس فوينتس، الكرمل/ قبرص، 1988

39 - نيرودا (دراسة نقدية) ألبيرتو كوستي، مؤسسة الدراسات العربية/ بيروت، 1982

40 - كرة القدم في الظل والشمس، إدواردو غاليانو، دار الطليعة الجديدة، دمشق، 1997

41 - كيف تحكى حكاية(ورشة سيناريو غارسيا ماركيز)، المؤسسة العامة للسينما/ دمشق، 1998

42 - دفاتر دون ريغوبيرتو، (رواية) ماريو بارغاس يوسا، دار الفارابي/ بيروت، 1998

43 - امتداح الخالة (رواية)، ماريو بارغاس يوسا، دار المدى/ دمشق، 1998

44 -كوبا تحت الحصار (مقالات)، غارسيا ماركيز، دار الطليعة الجديدة/ دمشق،

45 - نزوة القص المباركة (ورشة سيناريو غاسيا ماركيز)، المؤسسة العامة للسينما/ دمشق، 1999

46- قصص، برناردو كوردون، وزارة الثقافة/ دمشق، 2000

47- ابنة الحظ، (رواية) إيزابيل ألليندي، دار المدى/ دمشق، 2000

*48- مختارات شعرية، ثيسر باييخو، كتاب في جريدة، (اليونسكو)، 1999

49- الريح القوية (رواية) ميغيل أنخل أستورياس، دار المدى/دمشق، 1999

50- قصة مايتا (رواية) ماريو بارغاس يوسا، وزارة الثقافة/ دمشق، 1999

51- حفلة التيس (رواية) ماريو بارغاس يوسا، دار المدى/ دمشق، 2000

52- عرس الشاعر، (رواية) أنطونيو سكارميتا، دار المدى/ دمشق، 2000

53- صورة عتيقة، (رواية) إيزابيل ألليندي، دار المدى/ دمشق، 2000

54- ثلاث روايات نموذجية. ميغيل دي أونامونو. دار الطليعة الجديدة، دمشق 2001

55- أميركا اللاتينية، تاريخ الحضارات القديمة ما قبل الكولومبية، لاوريت سيجورنه، المجلس الأعلى للثقافة/ القاهرة. (2003).

56- النشيد الشامل (ملحمة شعرية)، بابلو نيرودا، دار المدى/ دمشق.(2001).

57- قلم النجار (رواية)، مانويل ريفاس، دار نينوى، دمشق، 2001

58- مئة عام من العزلة (رواية). غابرييل غارسيا ماركيز، دار المدى، دمشق

59- كل الأسماء (رواية)، جوزيه ساراماغو، دار المدى، دمشق، 2001

60- فتاة الترومبون، أنطونيو سكارميتا، دار المدى، دمشق، 2006.

61- بائعة الأحلام، (ورشة غابرييل غارسيا ماركيز للسيناريو)، المؤسسة العامة السينما، دمشق، 2001.

62- مدينة الأعاجيب (رواية) إدواردو ميندوثا، دار المدى/ دمشق/ 2001

63 - مدينة الوحوش (رواية). إيزابيل الليندي. دار البلد، دمشق، 2002

64 - عشت لأوري (مذكرات). غابرييل غارسيا ماركيز. دار البلد، دمشق، 2002-2003

65- رسائل إلى روائي شاب. ماريو بارغاس يوسا، دار البلد، دمشق، 2003.

66- عبدو بشور، الحالم بالسفن، (رواية) ألفارو موتيس، دار المدى، دمشق

67- موت في الشارع (قصص) وزارة الثقافة، دمشق 2005

68- الفردوس على الناصية الأخرى، دار الحوار، اللاذقية 2004

69- القصة القصيرة الإسبانوأمريكية في القرن العشرين (مختارات قصصية) سلسلة إبداعات عالمية، وزارة الإعلام، الكويت 2004.

70- ذاكرة غانياتي الحزينات (رواية). غابرييل غارسيا ماركيز، دار المدى، دمشق، 2004

71- إسبانيا، ثلاثة آلاف عام من التاريخ، دار الكيخوتي، دمشق، 2004.

72- أفواه الزمن. إدواردو غاليانو، دار المدى، دمشق 2007.

73- الديكاميرون. جيوفاني بوكاشيو، دار المدى، 2006

74- صنعة الشعر. خورخي لويس بورخيس، (رواية) دار المدى، 2006

75- شيطنات الطفلة الخبيثة، (رواية) ماريو بارغاس يوسا، دار المدى، دمشق، 2006

76-إنيس، حبيبة روحي، إيزابيل ألليندي، (رواية) دار المدى، دمشق، 2007.

77-رؤى لوكريثيا، خوسيه ماريا ميرينو (رواية) دار المدى، 2007

78-حصيلة الأيام، إيزابيل ألليندي (مذكرات) دار المدى، 2007

79-القصص القصيرة الكاملة، غارسيا ماركيز، دار المدى، 2008

80-بريد بغداد، خوسيه ميغيل باراس، (رواية)، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 2008

81-الإسكافية العجيبة، فيدريكو غارسيا لوركا، دار المدى، 2005

82-الضفة المظلمة، خوسيه ماريا ميرينو (رواية)، دار المدى، 2008

83-الرحلة من سيلان إلى دمشق، أدولفو ريفادنييرا (رحلة)، دار المدى 2008

84-الخالة تولا، ميغيل دي أونامونو (رواية)،دار المدى، 2008

85-الكهف، جوزيه ساراماغو (رواية)، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 2009

86-انقطاعات الموت، جوزيه ساراماغو (رواية) الهيئة العامة المصرية للكتاب، 2009

87 – اللامتناهي في راحة اليد، جيوكوندا بيللي (رواية) دار المدى، دمشق، 2009

88-بانتليون والزائرات، ماريو بارغاس يوسا (رواية) دار المدى، دمشق، 2009

89- بيت الأرواح، إيزابيل الليندي (رواية) دار المدى، دمشق، 2010

90-الجزيرة تحت البحر، إيزابيل الليندي، دار دال، رواية، دمشق (رواية) 2009

91-سانتا إيفيتا، توماس إيلوي مارتينث (رواية)، دار الحوار، اللاذقية 2010

92-قايين، جوزيه ساراماغو (رواية)، دار دال، دمشق 2010

93 - مرايا، إدواردو غاليانو، دار رفوف، دمشق 2011

94 - حياة دون كيخوته وسانتشو، دار رفوف، دمشق، 2011

95 - لم آتِ لألقي خطاباً، غابرييل غارسيا ماركيز، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق 2011

96 - راوية الأفلام، إيرنان ريبيرا لتيلير، دار بلومز بيري مؤسسة قطر للنشر، الدوحة 2011

97 - دفتر مايا ، إيزابيل الليندي، دار دال، رواية، دمشق 2012

98 - حلم السلتي، ماريو بارغاس يوسا، رواية، دار طوى، الرياض 2012

99 - عشر نساء، مرسيلا سيرّانو (قيد الترجمة، وسيصدر عن دار بلومز بيري)