طقس غائم مع فرصة لسقوط أمطار غدا

المصدر: أبوظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غربا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 42 كم/ساعة أحيانا، لافتا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:14 والثاني عند الساعة 07:40 والجزر الأول عند الساعة 10:29 والثاني عند الساعة 23:51 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:15 والثاني عند الساعة 57: 02 والجزر الأول عند الساعة 08:45 والثاني عند الساعة 19:51 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 19 85 45

دبي 30 20 75 45

الشارقة 29 15 85 40

عجمان 28 17 85 40

أم القيوين 29 16 90 45

رأس الخيمة 27 15 85 40

الفجيرة 27 20 70 25

العين 27 18 80 40

ليوا 29 15 95 35

الرويس 27 17 95 50

السلع 27 18 90 40

دلما 28 20 80 40

طنب الكبرى 27 21 85 45

طنب الصغرى 27 21 85 45

أبو موسى 27 21 85 45