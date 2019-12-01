5 أشياء في المنزل تهيج الحساسية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يعاني بعض الأشخاص من حساسية قد تتطور إلى حالات اكثر تعقيدا مثل عسر التنفس والتهابات في الرئة دون وجود سبب واضح لها.

وقالت اختصاصية في الأمراض الصدرية التحسسية في لندن الدكترة بليندا غريفيث، أن هناك قطعا أو ادوات منزلية تزيد من الحساسية أو تساعد على ظهورها يجب الانتباه إلى وجودها، حيث من الممكن أن تكون سببا في حدوث الحساسية أو تأزمها، مثل أغطية الاسرة المحشوة بالريش.

وفيما يلي قائمة بالأدوات المنزلية التي قد يسبب وجودها حساسية لدى بعض الاشخاص:

المزروعات:

تطلق النباتات المنزلية حبوب الطلع او حبوب التلقيح التي تؤدي إلى تفاقم الحساسية، وبدورها تؤدي للالتهاب ملتحمة العين التحسسي، والعطاس.

طلاء الجدران الحديث:

تهيج المواد الكيماوية "الفورمالديهايد" وغيرها الموجودة في طلاء الجدران الحديث الجهاز التنفسي.

ويمكن ان تسبب التهاب الجلد التماسي والحساسية التنفسية مثل التهاب الأنف والربو.

قماش الأريكة:

وهو أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الحساسية في المنزل وذلك بسبب عث الغبار الذي قد يتجمع في الأنسجة.

ألعاب الأطفال:

وتشكل ألعاب الأطفال المحشوة بالقطن أو المكسوة بالريش أرضا خصبة لعث الغبار الذي يثير الحساسية الصدرية.

ويساعد غسل الألعاب بدرجة حرارة 60 على قتلها.

الغسالات:

قد يتشكل العفن على الحزام المطاطي حول اسطوانة الغسالة، أو بالقرب من درج المنظفات بسبب الرطوبة الدائمة في المكان الأمر الذي يهيج حالات الحساسية.

وينصح بتجفيف الحزام المطاطي بشكل متكرر، وتهوية درج المنظفات باستمرار.