حاكم الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة علی جثمان الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي

المصدر: الفجيرة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ظهر اليوم صلاة الجنازة بمسجد الشيخ زايد في الفجيرة على جثمان المغفور لها الشيخة شيخة بنت سلطان السلامي والدة أخيه الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة التي وافتها المنية مساء أمس.

كما أدى الصلاة الى جانب سموهما الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الحكومة الالكترونية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

وأدى صلاة الجنازة كذلك المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة سعيد الرقباني ومدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة محمد سعيد الضنحاني ومدير مكتب ولي عهد الفجيرة سالم الزحمي و عدد من كبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة.

ثم توجه صاحب السمو حاكم الفجيرة يرافقه الشيوخ وجموع المواطنين والمقيمين، ليواروا جثمان الفقيدة الطاهر الثرى بمقبرة الفجيرة ، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.