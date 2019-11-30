احذر من قلة النوم.. هذا ما تفعله بجسدك!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذّرت دراسة أميركية حديثة من أن عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم ليلاً، يسبب عدم توازن العقل، حيث كشفت الدراسة أن النوم ضروري لإعادة التوازن إلى العقل، حيث أوضح موقع "Sleep.org"، أنه عندما يكون الناس مستيقظين، فإن الدماغ يُنتج بنشاط مادة كيميائية تسمى الأدينوسين، وهي مادة تتراكم على مدار اليوم لتنتج عنها الرغبة في النوم عندما تصل إلى أقصى مستوياتها في نهاية اليوم.

وأثناء النوم، يعمل الجسم على تخليصك من هذه المادة الكيميائية ما يساعدك على الاستيقاظ والشعور بالانتعاش والانتباه، فإذا لم تنم جيداً، فقد تجد نفسك تقاتل "ضباب الدماغ" كنتيجة لعدم تطهير مادة الأدينوسين.

فيما قال خبراء في مركز "Bed Threads" أيضاً، إن النوم المتقطع في ليلة واحدة له تأثير في وظائف المخ، خصوصاً الذاكرة، حيث يقلل النشاط في مركز ذاكرة الدماغ (الحصين)، وهذا يعني أن من لم يحصل على نوم كافٍ في ليلة سيجد صعوبة في حل المشكلات.

وقد يكون من الصعب تجنب العديد من الجراثيم المنتشرة في أماكن العمل أو في وسائل النقل العام، لذلك يجب تعزيز الجهاز المناعي، وذلك عن طريق ضمان الحصول على الكمية المطلوبة من النوم كل ليلة.

ومن دون قسط كافٍ من النوم، لا يستطيع الجسم إجراء عمليات العلاج الطبيعية، بما في ذلك إصلاح الخلايا التالفة أو إطلاق خلايا "مقاتلة"، وبالتالي إذا تعرضت للبكتيريا أو الفيروسات، فقد يكون جسمك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

كما أوضحت الدراسة أن قلة النوم تؤثر في المنطق، وهو أمر له تأثير غير مباشر في العواطف، ويمكن أن تُعزا الحالة المزاجية وعدم القدرة على تنظيم المشاعر إلى الحرمان من النوم، وهو أمر قد يؤدي إلى جملة من المشكلات المهنية المختلفة.

وبينت أيضاً أن الأشخاص الذين يفشلون باستمرار في الحصول على قسط كافٍ من النوم، معرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

ويرتبط الحرمان من النوم أيضاً بمشكلات أخرى مثل زيادة الوزن والسمنة، وهذا لأنه أثناء نومك ينتج الجسم هرمون الليبتين، وهو هرمون مرتبط باستهلاك الطاقة، والنوم غير الكافي يقلل من هذا الهرمون، ويقود الدماغ إلى إنتاج المزيد من هرمون الغريلين الذي يسبب الشعور بالجوع.