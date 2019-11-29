مكتوم بن محمد بن راشد: سيبقى يوم الشهيد إكليل غار يطوق أعناق الإماراتيين والإماراتيات

المصدر: دبي - وام

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي إن يوم الشهيد سيبقى نابضا بالحياة في الآتي من أيامنا يشد أزرنا، ويلهم أبناءنا ويشحذ هممهم ويحفزهم على التفوق ..

وسيبقى أيضا إكليل غار يطوق أعناق الإماراتيين والإماراتيات ووسام فخر على صدور ضباط وجنود قواتنا المسلحة المتأهبين على مدى ساعات النهار والليل لصون استقلالنا وسيادتنا وأمننا ونصرة أشقائنا.

وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة "يوم الشهيد" : // بسم الله الرحمن الرحيم .. نجتمع اليوم نحن أبناء وبنات الإمارات في حضرة الشهداء ومع أسرهم ونردد قوله سبحانه وتعالى: " ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ".

ومع هذا الذكر الحكيم تطمئن قلوبنا، وتهدأ نفوسنا، ونسأل المولى عز وجل أن يلهمنا سواء السبيل، ويقدرنا على صالح الأعمال، ويكتب لنا لقاء من فازوا بمقعد صدق بجواره في يوم اللقاء.

و في حضرة الشهداء نقترب أكثر من جوهر الإماراتيين والإماراتيات وقيمهم العليا .. يتكثف حضور الشرف بما هو التزام بتعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

ويتكثف حضور الانتماء بما هو توحد مع وطننا واستعداد دائم لفدائه بالغالي والنفيس ويتكثف حضور الولاء بما هو التفاف حول قادتنا ورؤاهم وقراراتهم وسياساتهم وخطط عملهم.

وفي حضرة الشهداء يتجلى واضحا معنى الوفاء للقسم والالتزام بالعهد وبالكلمة .. كما تتجلى بأوضح الصور معاني الشجاعة في مواجهة الأخطار والباطل والعدوان .. ويتجلى بأعلى الدرجات العطاء حيث الجود بالنفس غاية الجود.

هؤلاء الشهداء الذين نحتفي بمأثرهم هم بعض من كينونتنا، ونسل سلالة إماراتية ممتدة الجذور في تاريخنا .. ويكفيهم فخرا أنهم أظهروا للعالم مرة أخرى معدن الإماراتيين والإماراتيات، وجدارتهم بالحياة الحرة الكريمة، وحقهم في التطلع إلى العلياء والصعود إلى الذرى والتقدم إلى الصفوف الأولى.

سيبقى يوم الشهيد نابضا بالحياة في الآتي من أيامنا، يشد أزرنا، ويلهم أبناءنا ويشحذ هممهم ويحفزهم على التفوق وسيبقى هذا اليوم أكليل غار يطوق أعناق الإماراتيين والإماراتيات ووسام فخر على صدور ضباط وجنود قواتنا المسلحة المتأهبين على مدى ساعات النهار والليل لصون استقلالنا وسيادتنا وأمننا ونصرة أشقائنا.

في يومهم، يقول شهداؤنا لنا وللآخرين: إن شعبا مستعد لتقديم الشهداء لا يضام و لا يقهر .. وشعبنا دائم الاستعداد.