محمد بن زايد يتلقى هاتفيا تعازي قادة عدد من الدول الشقيقة بوفاة سلطان بن زايد

المصدر: أبوظبي-وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصالات هاتفية التعازي بوفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ..من كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وأعرب قادة الدول الشقيقة خلال اتصالاتهم الهاتفية مع سموه عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ..داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.

ونقلوا تعازيهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة متمنين لسموه دوام الصحة والعافية.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة ..متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولدولهم دوام الأمن والاستقرار.