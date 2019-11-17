يقتل زوجته وثلاثة من أطفاله بسبب خلاف أسري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أطفال وشخصين بالغين قُتلوا بالرصاص كما أصيب طفل أخر خلال خلاف أسري تحول إلى إطلاق نار يوم السبت في جنوب شرق سان دييجو بولاية كاليفورنيا.

وتوجهت الشرطة إلى منزل في حي بارادايس هيل حيث وجدت طفلا عمره ثلاث سنوات وأمه وأباه قتلى بالداخل في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وقال ديفيد نيسليت قائد شرطة سان دييجو في مؤتمر صحفي إن ثلاثة أطفال آخرين أعمارهم خمسة وتسعة أعوام و11 عاما بالترتيب نقلوا إلى مستشفى حيث لفظ اثنان منهم أنفاسهما الأخيرة.

وقال مات دوبس الضابط بشرطة سان دييجو "عند وصول الشرطة إلى الموقع رأت عبر إحدى النوافذ طفلا صغيرا مضرجا بالدماء ".

وأضاف أن هذا الطفل نُقل إلى المستشفى حيث أجريت جراحة له.

وقال إنه بعد حصول الأم يوم الجمعة على أمر ضد الأب بعدم التعرض لها نشب عراك بينهما صباح السبت. وقام الأب بإطلاق النار على أفراد أسرته ثم قتل نفسه بمسدسه.