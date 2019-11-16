طقس غائم غدا واحتمال سقوط أمطار

المصدر: أبوظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ويستمر تكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية الغربية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 42 كم/ساعة أحيانا.

الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:00والمد الثاني عند الساعة 05:21 الجزر الأول عند الساعة 08:35 والجزر الثاني عند الساعة 22:23 بحر عمان: متوسط الموج.

فيما سيحدث الجزر الاول عند الساعة 31:18 والجزر الثاني عند الساعة 38:07 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 30 20 70 30 دبي 29 20 75 25 الشارقة 29 18 75 35 عجمان 30 20 80 30 أم القيوين 30 17 75 30 رأس الخيمة 29 16 75 30 الفجيرة 30 21 55 30 العين 29 21 55 30 ليوا 30 16 60 20 الرويس 29 17 70 30 السلع 28 16 70 30 دلما 29 22 65 40 طنب الكبرى 30 23 70 35 طنب الصغرى 30 22 75 35 أبو موسى 29 22 75 30