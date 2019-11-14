غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر بعض السحب الركامية على البحر والجزر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون متوسطا يضطرب أحيانا مع السحب.. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 03:58 والجزر الأول عند الساعة 21:02 والجزر الثاني عند الساعة 08:05.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 00:11