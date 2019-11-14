شعر الإنسان يُفقد الحمام أطرافه في فرنسا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة أن الحصول على قصة شعر من الممكن أن يكون السبب في فقدان الحمام لساقيه أو أصابعه في فرنسا، وفقاً لما ورد في موقع «ديلي ميل» البريطاني.

واعتقد العلماء من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي وجامعة ليون، لفترة طويلة، أن سبب هذه التشوهات نوع من أنواع الأمراض أو العدوى، أو ردة فعل على ملوث كيميائي.

وتوصل الباحثون إلى أن الشعر المتطاير يتشابك بأقدام وأصابع الحمام، وهي ظاهرة يطلق عليها اسم «الأوتار»، ما يؤدي إلى فقدانها لأطراحها.

وربط العلماء حدوث هذه الظاهرة بمصففي الشعر والشعر المتطاير نتيجة كثرة الحالات للحمام الذي فقد أطرافه في تلك المناطق.

اقترح الفريق زيادة المساحات الخضراء في محاولة للحد من هذه الظاهرة.