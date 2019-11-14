باع طفلته وصرف المال على نجمات الإنترنت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في واقعة غريبة، قام أب ببيع طفلته مقابل مبلغ يقترب من 11 ألف دولار، لينفق معظم هذه النقود على هيئة "إكراميات" لنجماته المفضلات على الإنترنت.



وتعود أحداث القصة إلى فبراير الماضي، عندما سعى رجل صيني تيعرف بـ "لو"، وهو أب لطفلين، إلى بيع ابنته، مدعيا أنه لم يعد قادرا على تربية الطفلين وحده بعد أن غادرت زوجته.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية في الصين، فإن "لــو" كان في مطلع العام الجاري 2019، قد التقى سراً بعائلة تشين، التي بعد فقدانها لابنها قبل عدة أعوام، وعدم قدرتهم على الإنجاب من جديد، رغبت بتبني طفل آخر.

وفي ذلك اللقاء عرض الوالد صورة طفلته الصغيرة التي لم يتم الكشف عن عمرها بالتحديد، واتفق مع عائلة شين على بيعها لهم مقابل مبلغ 80 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 11 ألف و425 دولاراً أمريكياً.

لكن الخطة باءت بالفشل، إذ حاول الزوجان استخراج بطاقة هوية للطفلة مستخدمين شهادة ميلاد مزورة مما أدى إلى كشف المؤامرة.

ووفقما ذكرت صحيفة "ستريت ميتروبوليس ديلي" الصينية، يواجه الأب والمشتريان تهما بالإتجار بالبشر.

المثير للدهشة، هو أن الأب أنفق معظم المال على فتياته المفضلات على أحد المواقع المتخصصة بنشر مقاطع الفيديو بخاصية البث المباشر.