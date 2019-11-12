"أي حاجة" تحيل طبيباً مصرياً للتحقيق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أحالت السلطات المصرية في محافظ البحيرة طبيباً في أحد المستشفيات للتحقيق العاجل لإخلاله بقواعد كتابة وصفة طبية (روشتة) لعلاج إحدى المريضات.

وتفصيلا قام طبيب أمراض النساء بمستشفى شبراخيت باستقبال مريضة وصلت المستشفى تشكو من آلام بجسدها بعد انقطاع الطمث.



وقام الطبيب بتوقيع الكشف الطبي على المريضة التي لا تعرف القراءة والكتابة، ووجد أن حالتها مطمئنة ولا تحتاج إلى علاج، ولإصرارها على صرف أي علاج لها، أخل بالقواعد الخاصة بكتابة الروشتة وكتب لها كلمتين فقط "أي حاجة"

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وذهبت المريضة لصرف الروشتة من الصيدلية، فلاحظت حالة من الضحك تنتاب العاملين بها، وبسؤالهم أخبروها أن الطبيب يسخر منها، وكتب لها روشتة غريبة لا تتضمن أي دواء.

ووجه محافظ البحيرة وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب للتحقيق بمعرفة المديرية، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحقه، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتهاون أو الاستهتار والاستهانة بصحة المواطنين حتى ولو على سبيل المزاح.