مراحل مهمة من حياة خليفة بن زايد

المصدر: فراس النعسان - دبي

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

الفيديو التالي يستعرض أهم مراحل حياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: