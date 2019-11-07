تمشي مستقيمة كالبشر.. العثور على عظام قردة عاشت قبل 12 مليون عام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ربما تكون العادة الإنسانية المميزة المتمثلة في المشي بشكل منتصب قد تطورت قبل ملايين السنين عكس ما هو سائد، وذلك وفقًا لباحثين اكتشفوا بقايا قرد قديم في جنوب ألمانيا.

وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية كشفت الحفريات التي عثر عليها في حفرة طين بهامرشميد في بافاريا، عن عظام متحجرة تعود إلى قرد بحجم قردة لم تكن معروفة سابقًا، عاش قبل حوالي 12 مليون عام، قبل فترة طويلة من انفصال البشر عن أبناء عمومة العصر الحديث (الشمبانزي والبونوبوس).

وأظهر تحليل العظام أن الحيوان، المسمى Danuvius guggenmosi، كان لديه مزيج غير عادي من السمات التشريحية. وقال العلماء إن الساعدين الطويلتين والأصابع المنحنية والإبهام القوية كانت من السمات المميزة للحياة التي أمضتها تتدلى من الفروع، وكان الوركان والركبتان والقدمان أكثر إنسانية وأكثر ملاءمة للمشي منتصباً.

وقالت مادلين بوهم، التي قادت الدراسة في جامعة توبنغن: "كان من المدهش بالنسبة لنا أن ندرك أثناء عملية البحث مدى تشابه بعض العظام مع البشر، مقارنة بالقردة العليا". تم اكتشاف الحفريات، التي تشمل بقايا من إناث، وذكر، وحدث، بين عامي 2015 و2018.

ووفقًا لبوهمي، تشير النتائج إلى أن وضعنا المستقيم يمكن أن يُعزى إلى سلف مشترك للبشر والقرود العظيمة التي عاشت في أوروبا بدلاً من أفريقيا. عندما كان D guggenmosi على قيد الحياة، كانت بافاريا أكثر سخونة مما هي عليه اليوم.

شملت الحفرة الطينية من الأحافير (الأسنان، وقطع الفك، والعمود الفقري، وإصبع القدم الكبير الذي كان في متناول اليد للتعامل مع فروع الأشجار). ويمكن القول إن أهم الحفريات كانت عظم الساعد والذقن، والتي عززت تكهنات العلماء حول كيفية تحرك القرد.

ويُعتقد أن الهيكل العظمي الأكثر اكتمالا، الذي يبلغ 21 عظمة، ينتمي إلى رجل يبلغ ارتفاعه مترًا ويزن حوالي 30 كيلوغرام. وكان لديه عمود فقري منحن على شكل حرف S في البشر.

وضعت قياسات الأسنان القرد في مجموعة منقرضة تدعى "الميتوبثيسين الجاف"، الذي عاش في أوروبا في منتصف العصر الميوسيني المتأخر، وهي حقبة استمرت من حوالي 23 مليون سنة إلى خمسة ملايين سنة مضت. ويعتقد بعض الباحثين أن Dryopithecins هم أسلاف القردة الأفريقية القديمة التي أدت في النهاية إلى ظهور القرود العليا بشكل أعم، بما في ذلك الغوريلا وأورانغوتان والشمبانزي والبونوبوس والبشر.