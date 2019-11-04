"فضيحة حقيقية" على متن رحلة طيران روسية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فتحت السلطات الروسية تحقيقا عاجلا، بعد انتشار شريط فيديو يظهر فتاة "غير مؤهلة" تجلس على مقعد القيادة وتسيّر طائرة تابعة لشركة تجارية.

وبحسب صحيفة "سيبيريان تايمز" الروسية، فقد تم الأمر في أواخر أغسطس الماضي، لكن الفيديو لم يظهر إلا مؤخرا.وأثار جدلاً واسعاً منذ لحظة انتشاره، حيث وصفته العديد من وسائل الإعلام بأنه "فضيحة حقيقية" لشركة الطيران.



وكانت فتاة تدعى "آنـــا" قد نشرت المقطع المصور عبر صفحتها الخاصة على موقع أنستغرام، وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "لقد كانت تجربة رائعة بشكل لا يصدق".

واوضحت صحيفة " سيبيريان تايمز"، أنه بعد نشر الفيديو بوقت قصير اختفى الحساب عن منصة أنستغرام نهائياً. ويُظهر الفيديو فتاة بالعقد الثاني من العمر، وهي تجلس في قمرة القيادة وتجرب التحكم بطائرة تابعة لشركة "إيرورو" التجارية، وكانت تتبع فقط تعليمات الطيار، الذي كان يقول لها "إلى الخلف، إلى اليمين. والآن إلى اليسار". بينما كانت من جهتها تسأله عن أمور خاصة بالملاحة الجوية.

وأوضحت الصحيفة الروسية أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم التأكد إن كان هنالك أي من الركاب على متن الطائرة. مشيرة إلى التحقيقات الأولية أثبتت أن الطائرة كانت قد أقلعت من مدينة ياكوتسك باتجاه مدينة باتاغاي الواقعة أقصى الشرق من روسيا.

ومن جانبها، أكدت شركة إيرورو للطيران، أنها بدورها فتحت تحقيقاً داخلياً للتأكد من مدى صدق الفيديو، وإن كانت الحادثة وقعت حقاً على متن إحدى طائراتها. مشيرة إلى أن هناك شكوك في أن هذه المواد لها أي علاقة بأنشطة الطيران لدى الشركة في خدمات نقل الركاب.