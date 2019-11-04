شاهد ..معركة "الدم الملكي" تشتد ..طليقة ملك ماليزيا تنشر صور ابنها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت ملكة الجمال الروسية السابقة أوكسانا فوفودينا صوراً لطفلها بعد طلاقها من ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، في محاولة منها لإظهار أوجه الشبه بينه وبين والده، وفقاً لتقرير نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.



وبحسب التقرير، فقد أرفقت فوفودينا البالغة من العمر 27 عاماً تعليقاً مع الصورة قالت فيه: "هذا هو أميرنا"، لتسليط الضوء على الشبه الكبير بين ملامح إسماعيل ليون، البالغ من العمر خمسة أشهر، والسلطان محمد الخامس، الرجل الذي تؤكد ملكة الجمال أنه والد الطفل الحقيقي، مضيفة أن «الطفل يشبه والده تماماً.



يذكر أن مصادر مقربة من السلطان محمد الخامس كانت تحدثت للمرة الأولى عن مطالب زوجته السابقة، والتي وصفت بـالفلكية، حيث تسعى فوفودينا للحصول على شقة تبلغ تكلفتها 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار أميركي تقريباً) في موسكو، وأخرى في لندن بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10 ملايين دولار) ، بالإضافة إلى نفقة شهرية قدرها 24 ألف جنيه إسترليني (29.5 ألف دولار) لتغطية مصاريف ابنهما.



وتقول المصادر أيضاً إن السلطان محمد الخامس كان قد أهدى فوفودينا خاتم زفاف، يعتقد أن قيمته تصل إلى 203 آلاف جنيه إسترليني (نحو 250 ألف دولار)، واشترى لها سيارة يبلغ سعرها في روسيا ما يصل إلى 117.500 جنيه إسترليني 145 ألف دولار.

يذكر أن ملكة جمال موسكو السابقة تزوجت السلطان البالغ من العمر 49 عامًا في احتفال سري في ولاية كيلانتان الماليزية في 7 يونيو/حزيران من العام الماضي.

وأعقب هذا الزفاف حفل استقبال في موسكو في شهر ديسمبر أعلن فيه عن زواجهما للعالم، ليتنازل عن العرش في نوفمبر من العام الماضي.