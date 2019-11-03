7 أمراض أحدثتها تكنولوجيا القرن الـ 21!

المصدر: هيا بجبوج - دبي

تعدى مفهوم المرض الأسماء التي اعتدنا سماعهاونعرفها كالأمراض الشائعة مثل الزكام والرشح أو تلك الأكثر خطورة كالسكتات القلبية، والسكري أو ربما النفسية منها وتشمل الاكتئاب والقلق وغيره من الأمراض.. ليقدم القرن الـ21 أمراضا جديدة وثقت كحالات طبية معترف بها عالميا، ويتعلق ظهورها بممارسات ترتبط إلى حد كبير بالتكنولوجيا.

وفيما يلي قائمة بتلك الأمراض ومسبباتها:

التهابات الرقبة

تطبق إمالة الرأس أثناء إرسال الرسائل والمحادثات عبر الهاتف ضغطا قد يصل إلى 27 كيلوغراما على الرقبة، وفقا لجراحي العمود الفقري.

وقد يؤدي الاستخدام المطول إلى آلام بعضلات الرقبة والتهابها، وهي حالة طبية أصبحت تُعرف باسم "الرقبة النصية" في دلالة إلى نصوص الرسائل الإلكترونية التي تحدث بسببها.

ووجد باحثون أستراليون أن ذلك يتسبب في قيام البعض منا بتطوير كتل إضافية من العظام عند قاعدة الجمجمة.

ويوصي الخبراء بمحاولة النظر للهاتف على مستوى العين وإجراء التمارين الرياضية.

"اضطراب الألعاب"

مع وجود المليارات من الألعاب الإلكترونية مثل Fortnite وببجي وما يحدثه إدمان الألعاب الإلكترونية من مشاكل صحية نفسية، صنفت منظمة الصحة العالمية مؤخرا اضطراب الألعاب على أنه مشكلة صحية عقلية رسمية.

ويعطي المصابون به الأولوية لألعاب الفيديو على أنشطتهم اليومية الأخرى.

وتشمل الأعراض قلة النوم وإهمال الحياة الاجتماعية، ويصيب ما يصل إلى 10 ٪ من اللاعبين.

"نوموفوبيا"

أدرج مصطلح "رهاب الخوف من عدم القدرة على استخدام الهاتف المحمول" أو "النوموفوبيا" في معجم كامبردج للمعاني، ويشير إلى القلق الناجم عن عدم القدرة على استخدام الهاتف المحمول "NO MObile phobia".

ووجد استطلاع أجرته مؤسسة "YouGov" أن 53٪ من مستخدمي الهواتف يعانون من القلق دون أجهزة الهواتف الخاصة بهم، وفي بعض الأحيان قد يتسبب ذلك بنوبات هلع.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة علم النفس الاجتماعي والسريري في بريطانيا، أن تقصير المدة التي نقضيها على "انستغرام" و"فيس بوك" لـ 10 دقائق يوميا قد يقلل الأعراض بمرور الوقت.

"إبهام الهاتف الذكي"

وجد استطلاع للرأي أن 43٪ من مستخدمي الهواتف الذكية عانوا من آلام في الإبهام من استخدام أجهزة الهاتف المحمول.

وكل هذا النشاط الحركي المتكرر الذي نستخدمه عند الضرب أو الكتابة على هواتفنا يمكن أن يسبب خدرا وكذلك ألما أوتشنجا في الأصابع والمعصم والساعد.

وقد يؤدي ذلك إلى متلازمة النفق الرسغي بسبب الضغط على أعصاب المنطقة أو إلى التهاب الأوتار.

وتحذر الأكاديمية الأميركية لجراحي العظام من الأمراض التي يسببها جهاز المحمول في الكوع بسبب ثني الذراع لفترة طويلة جدا أثناء استخدام الهواتف المحمولة.

ويمكن الحد من الأضرار عن طريق تبديل الأيدي بانتظام وإرسال رسائل صوتية بدلا من الرسائل الطويلة المكتوبة.

"متلازمة الاحتراق المهني"

أصبح الانهيار الناجم عن الإجهاد في مكان العمل حالة طبية معترفا بها وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتم استخدام عبارة "الاحتراق" لسنوات لوصف الشعور بالاضطراب الجسدي والعاطفي، ولكن تم التعرف عليه الآن كحالة طبية حقيقية وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

حيث أضافت منظمة الصحة العالمية (WHO) "الاحتراق أو الانهيار" إلى التصنيف الدولي للأمراض، مما يعني أنها سيصبح حالة طبية معترفا بها عالميا في عام 2020.

وتُعرِّف منظمة الصحة العالمية عملية الاحتراق بأنها "متلازمة ناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل الذي لم تتم إدارته بنجاح".

وتشمل الأعراض مشاعر استنزاف الطاقة أو نفادها والغضب والتعب، أوالشعور بالنفور من الوظيفة ومهامها، وانخفاض الفعالية المهنية.

"متلازمة السيلفي"

تعني الشعور بالحاجة الملحة لالتقاط صور السيلفي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما توصل إليه باحثون في جامعة "نوتينغهام ترينت".

ويعد الأفراد مصابون بالمتلازمة في حال شعورهم بالحاجة لالتقاط ونشر أكثر من 6 صور سيلفي خلال الأسبوع، وأرجع الباحثون المتلازمة لنقص الثقة بالنفس.

من جهة أخرى، أوضحت دراسة نشرت في المجلة الهندية لطب الأسرة والرعاية الأولية، أن 259 فردا توفوا في حوادث أثناء التقاطهم صورا لأنفسهم، بين عام 2011 و2017.

متلازمة "الرؤية المشوشة بسبب الحاسوب"

يؤدي الاستخدام المتكرر لأجهزة الحاسوب لساعات متتالية لإجهاد العين وجفافها، وكذلك عدم وضوح الرؤية.

وتشير أبحاث أميركية إلى أن 90٪ من مستخدمي الحاسوب، الذين يواجهون الشاشات لمدة ثلاث ساعات يوميا أو أكثر، عانوا من واحد أو أكثر من الأعراض.