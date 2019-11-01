بالفيديو: "شرطة دبي" تضبط سارقاً تخفى بزي النساء في أقل من 47 دقيقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من الكشف عن جريمة سرقة نوعية حملت الكثير من المفاجآت، لعصابة اجرامية تخصصت في جرائم السرقة في إحدى الدول الأوروبية، خططت لارتكاب جريمتها داخل الدولة بعد أن تم توزيع الأدوار فيما بينهم، وإعدادهم خطة محكمة تمكنهم من ارتكاب الجريمة دون اكتشافهم.

وتمكنت العصابة من سرقة ما يقدر بأكثر من 3 ملايين درهم، في صورة ساعات ثمينة ومبالغ مالية، ولكن فرق إدارة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تمكنت من القبض على المتهم منفذ الجريمة في أقل من 47 دقيقة من ارتكابها.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، بفريق العمل الميداني بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن جاهزية الإدارة وفرقها الميدانية تمنحها مقدرة عالية للتعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية.

وقال القائد العام لشرطة دبي، إن فريق عمل رجال مكافحة الجريمة، قدموا عملاً نوعياً يتسم بالدقة والاحترافية العاليتين، ما أدى إلى ضبط الجاني قبل علم المجني عليه بجريمة السرقة، وهو ما يعكس الحس الأمني والاحترافية في ضبط المتهم خلال فترة وجيزة.

تفاصيل الجريمة

وعن تفاصيل الجريمة، يقول مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، "وردتنا معلومات من شبكة المصادر السريين التابعين لإدارة الجريمة المنظمة عن وجود شخص مشتبه به يرتدي الزي النسائي، ويتجول في المنطقة بين الأماكن السكنية ومواقع تردد السياح، ومعه حقيبة متوسطة الحجم.

فاستجابت فرق الجريمة المنظمة للحالة على الفور، وفقاً لمنهجيات الاستجابة الجنائية للمعلومات المهمة، ومن خلال الحس الأمني العالي الذي يتمتع به فريق الجريمة المنظمة تم ضبط شخص مشتبه به، كان يرتدي ملابس رجالية عادية وحقيبة متوسطة الحجم تطابقت مواصفاتها مع ما جاء في وصف المعلومة السرية.

وأضاف العميد جمال الجلاف، "من خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بخصوص الحقيبة والتأكد من خلوها من مواد خطيرة أو مشتبه بها كانت المفاجأة الأولى، والمتمثلة بضبط مسروقات تقدر بأكثر من 3 ملايين درهم في صورة ساعات ثمينة ومبالغ نقدية، ومن خلال التحقيقات، اعترف المقبوض عليه بارتكابه لجريمة سرقة في أحد المساكن في إمارة دبي، وأنه لم يمر سوى 47 دقيقة على ارتكابه الجريمة حتى تم القبض عليه.

وأكد العميد جمال الجلاف أن الكفاءة والسرعة في الاستجابة للمعلومات السرية تعكس حرص شرطة دبي على وضع منهجيات الاستجابة لمثل هذه المعلومات لحفظ وصون أمن الوطن.

وأضاف العميد جمال الجلاف، أن جريمة السرقة المدبرة، تم التخطيط لها من قبل عصابة إجرامية تبادلت المعلومات بينها، عبر قيام أحدهم بالتوصل إلى معلومات عن مقر سكن التاجر الأوروبي المقيم في إمارة دبي، واختيار فترة مغادرته لمسكنه مسافراً برفقة زوجته الحامل إلى موطنه من أجل استقبال طفلهما الأول، وعليه فقد تم التخطيط لارتكاب جريمة السرقة، والتوصل إلى طريقة للدخول إلى البناية التي يقطن فيها التاجر، وكذلك طريقة لدخول الشقة السكنية المستهدفة، كما استخدم المتهم معدات هيدروليكية متطورة لاستخدامها في إحداث فتحة في الخزنة الحديدية المتطورة المربوطة بجهاز صوتي يعطي إنذارا عاليا في حال استخدام الخزنة، بعنف ولهذا تم استخدام هذه الأدوات.

وبين العميد جمال الجلاف أن حرفية فرق الجريمة المنظمة هي ما ساهمت في عثورهم على الحقيبة التي تحتوي على الأدوات التي استخدمها المتهم في تنفيذ جريمته بعد أن ظن بأنه نجح في التخلص منها. وذلك من خلال إجراءات المسح الميداني للمنطقة المحيطة لموقع ضبط المتهم.

أحداث ومفاجآت

وقال العميد جمال الجلاف إن جريمة السرقة النوعية كشفت عن الكثير من المفاجآت، لاسيما حين تم التواصل مع المجني عليه وإعلامه بالواقعة، حيث تفاجئ الأخير بعدم علمه بأن منزله قد تعرض للسرقة، وأعرب عن اندهاشه بجهود شرطة دبي وقدرتها على القبض على المتهم قبل ورود البلاغ. أما المفاجأة الثانية فتمثلت في أن الخزنة كانت تحتوي على 10 ملايين درهم، ولكن المتهم كان مرتبكاً وأراد أن ينهي عملية السرقة بسرعة، فلم ينتبه للمبلغ المالي واكتفى بالاستيلاء على ساعات ثمينة ومبلغ مالي، لتقدر بذلك القيمة الإجمالية للسرقات بحوالي 3 ملايين درهم ، وأنهى عملية السرقة.

وأكد العميد جمال الجلاف، أنه مهما بلغ التخطيط الإجرامي من مستوى في التعقيد والغموض، إلا أن شرطة دبي قادرة على الكشف عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

نصيحة أمنية

وتوجه العميد جمال الجلاف، إلى المجتمع بأهمية الاشتراك في برنامج "أمن المساكن"، وهو خدمة أمنية تقدم من شرطة دبي بهدف تأمين مسكن المشترك في الخدمة أثناء فترة غيابه، داعيا بعدم ترك المبالغ المالية النقدية الكبيرة في المساكن وإيداعها في البنوك.

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