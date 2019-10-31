طقس غائم واحتمال سقوط أمطار الليلة وصباح الغد

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب الركامية شمالاً، قد يصاحبها سقوط أمطار آخر الليل وصباح الجمعة، يصبح رطبا ليلاً مع احتمال تشكل الضباب غرباً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً.حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 كم/ ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثاني عند الساعة 05:04 الجزر الأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:17 بحر عمان: متوسط الموج.

يحدث المد الثاني عند الساعة 01:18 الجزر الاول عند الساعة 18:22 والجزر الثاني عند الساعة 22:07.