عام مضى على إطلاق "خليفة سات".. أول قمر صناعي بأيدٍ إماراتية

المصدر: ديما منصور - دبي

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة من اليابان، في مثل هذا اليوم، 29 أكتوبر، من العام الماضي، القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA) ويعتبر الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.

وبمناسبة مرور عام على إطلاق "خليفة سات"، قال وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس وكالة الإمارات للفضاء أحمد بالهول، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عامٌ مضى على يومٍ تاريخي شهدناه بإطلاق "#خليفة_سات"، أول قمر صناعي مصنوع بأيدٍ إماراتية 100%. إنجازٌ تلو الإنجاز وما زال سقف الطموحات عالياً، وبهمّة كوادرنا الوطنية، نتطلع إلى إطلاق #مسبار_الأمل العام المقبل، الذي سيُضاف -بإذن الله- إلى سجل الإنجازات النوعية لدولة".

عامٌ مضى على يومٍ تاريخي شهدناه بإطلاق "#خليفة_سات"، أول قمر صناعي مصنوع بأيدٍ إماراتية 100%. إنجازٌ تلو الإنجاز وما زال سقف الطموحات عالياً، وبهمّة كوادرنا الوطنية، نتطلع إلى إطلاق #مسبار_الأمل العام المقبل، الذي سيُضاف -بإذن الله- إلى سجل الإنجازات النوعية لدولة #الإمارات pic.twitter.com/6drMInzLvJ — د. أحمد بالهول (@ahmad_belhoul) October 29, 2019

و"خليفة سات" هو أول قـمر صناعي إماراتي 100% من تصميم وتصنيع "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وهو مخصّص لأغراض رصد الأرض ويعد إنجازاً سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع علوم الفضاء على مستوى العالم وأيقونة تقنية إماراتية لخدمة البشرية.

واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.

عمل على بناء "خليفة سات"، الذي يبلغ طوله مترين ووزنه 330 كيلوجراماً فقط، 70 مهندسا إماراتيا تراوحت أعمارهم بين 27 و28 سنة.

وكانت مراحل إنجاز خليفة سات" بدأت عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق مشروع «خليفة سات» في ديسمبر 2013، وتم تصميمه وتطويره وتصنيعه وإدارته بالكامل في مرافق المركز، بوساطة فريق من المهندسين والكفاءات الإماراتية. كما أنه أول قمر اصطناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء التابعة للمركز.

ويشار إلى أن "خليفة سات" هو ثالث قمر صناعي إماراتي يحلّق في الفضاء بعد القمرين "دبي سات-1" و"دبي سات-2".