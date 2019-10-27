محمد بن راشد يستقبل الرئيس البرازيلي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي مساء اليوم رئيس جمهورية البرازيل الصديقة الرئيس جايير بولسونارو والوفد المرافق له.

و رحب سموه في بداية اللقاء بالرئيس الضيف آملا أن تمهد زيارته الأولى لدولة الإمارات لبناء شراكة استراتيجية على مختلف الصعد و شتى الميادين مؤكدا أن دولة الإمارات تحرص على ترسيخ أواصر الصداقة و التعاون مع مختلف دول و شعوب العالم بما يحقق المصالح العليا لشعب الإمارات وشعوب هذه الدول الصديقة التي تبادلنا الآراء والأفكار نفسها في بناء جسور للتواصل الإنساني بين مختلف شعوب العالم وثقافاتها.

من جانبه أعرب الرئيس البرازيلي عن رغبة حكومة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع دولة الإمارات في القطاعين العام و الخاص، مشيرا إلى مقومات الاستثمار المشترك الذي تتميز به بلاده والتي يمكنها أن تستقطب المستثمرين من دولة الإمارات خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة.

و أشار إلى أنه يعول كثيرا على زيارته لدولة الإمارات التي يرافقه فيها نحو 140 رجل أعمال ما يؤكد أن حكومة بلاده تولي أهمية قصوى لتفعيل العلاقات مع دولة الإمارات.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.