"الوطني للأرصاد" : تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الرابعة

المصدر: أبوظبي - وام

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري تحول إلى الدرجة الرابعة في شرق بحر العرب وموقعه عند خط عرض 17.2 درجة شمالا وخط طول 67.6 درجة شرقا وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 220 - 230 كم/س و تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز - في تقرير له عن الحالة المدارية " كيار " في بحر العرب - تحرك الإعصار المداري باتجاه غرب - شمال غرب إلى وسط بحر العرب وتعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الخامسة وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 255 - 265 كم/س خلال الـ 24 ساعة القادمة.

و حول التأثير المتوقع على الدولة .. أوضح أن البحر سيكون مضطربا في الساحل الشرقي للدولة ابتداء من ليل الاثنين و يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي خلال هذين اليومين.