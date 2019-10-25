زوجة تصاب بالسرطان بسبب ملابس زوجها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصيبت أرملة بمرض السرطان العضلي بسبب ملابس زوجها التي كانت مغطاة بغبار الأسبستوس .

وذكر موقع "ميرور" أن زوج مافيس تورتون كان يعمل في مصنع للأسبستوس كعامل لحام، حيث كانت تقوم مافيس بنفض ملابس زوجها المليئة بأتربة الأسبستوس بانتظام بعد أن ينتهي من عمله ويعود إلى المنزل.

بعد عدة عقود، ظهرت أعراض المرض على مافيس وتم إصابتها بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض للاسبستوس لفترة كبيرة من الزمن.

وقالت مافيس:" طوال كل هذا الوقت أتذكر أن زوجي كان يرتدي دائمًا قميص عمل وبنطلون جينز، وبعد عودته إلى المنزل كان يضعهم في سلة الغسيل، وقبل أن أقوم بغسلهم، كنت أنفضهم أولًا من أتربة الأسبستوس المعلقة بهم لتسهيل عملية الغسل، لكني لم أكن أتخيل أبدًا أن تلك الأتربة سوف تعيش بداخلي لسنوات حتى تكون مرض السرطان".

وأضافت: "لقد كانت صدمة كبيرة. في البداية لم أستطع التفكير في كيفية تعرضي للاسبستوس حتى تذكرت ملابس زوجي وما كنت أفعله بها".

يشتبه الأطباء في أن سرطانها قد يكون مرتبطًا بغسل ملابس زوجها الراحل .