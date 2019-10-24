    محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد "ديوالي"

    المصدر:
    • ترجمة موقع "الإمارات اليوم"
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    هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جميع المحتفلين بعيد الأنوار "ديوالي".

    وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الانكليزية: "لجميع المحتفلين بعيد ديوالي، اسمحوا لي بالنيابة عن سكان دولة الامارات مواطنين ومقيمين ان اتمنى لكم احتفالات سعيدة..
    اتمنى أن تعم أضواء الاحتفالات في جميع أنحاء العالم نعمة المحبة والأمل علينا جميعا".

    ويشار إلى أن عيد الأضواء "ديوالي"، هو عيد تحتفل به بعض الديانات في فصل الخريف حول العالم.

     

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