محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد "ديوالي"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جميع المحتفلين بعيد الأنوار "ديوالي".

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغة الانكليزية: "لجميع المحتفلين بعيد ديوالي، اسمحوا لي بالنيابة عن سكان دولة الامارات مواطنين ومقيمين ان اتمنى لكم احتفالات سعيدة..

اتمنى أن تعم أضواء الاحتفالات في جميع أنحاء العالم نعمة المحبة والأمل علينا جميعا".

To all who are celebrating Diwali, let me wish them, on behalf of the people and residents of UAE, a truly joyful festival.



May the light from the festivities around the world shine a blessing of love and hope on us all.