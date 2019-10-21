إيفانكا ترامب تضع نفسها في موقف محرج بسبب حقيبة يد "شانيل"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدرت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته الخاصة إيفانكا ترامب عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي نتيجة الأخطاء التي ترتكبها خلال زيارتها الى مصنع " لوي فيتون"،.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، ان إيفانكا ارتكبت خطأً فادحًا بحق العلامة التجارية الشهيرة في مجال الأزياء والموضة "لوي فيتون"، حيث ظهرت في مصنعهم الجديد بولاية تكساس الأمريكية، وهي تحمل حقيبة من العلامة التجارية "شانيل" وهو ما فُهم على أنه ازدراءٌ للأولى، والغريب في الأمر أن الحقيبة ظهرت معها لدى وصولها إلا أنّها اختفت تمامًا بعد ذلك.

وسرعان ما تعرضت الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي لهجومِ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الخطأ، واختفاء الحقيبة لاحقًا بصورةٍ غامضة.