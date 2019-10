إعلامية لبنانية: نحن نرقص في التظاهرات لأننا استطعنا حَبس مَن حبسوا لنا حريتنا

للي عم يسألوا ليش نحنا مبسوطين؟ نحنا مبسوطين لأننا إيد بإيد بكل لبنان وخارجه... وإي عم نرقص عم نرقص لأننا حابسينهم ببيوتهم للمسؤولين إلي حبسولنا حريتنا وتلاعبوا فينا وظلمونا. عم نرقص والي عم ينتقدنا بقله، لو ستي بعدها طيبة كانت نزلت ورقصت كمان 🇱🇧 🕺 💃🏻 #لبنان_ينتفض #لبنان_يثور ❤️

