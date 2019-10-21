إعلامية لبنانية: نحن نرقص في التظاهرات لأننا استطعنا حَبس مَن حبسوا لنا حريتنا

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" صورة من المظاهرات الاحتجاجية التي بدأت في لبنان، الخميس الماضي 17 أكتوبر، ولا تزال مستمرة لليوم الخامس على التوالي، رفضا للضرائب الحكومية التي لوحت بها الحكومة اللبنانية ، أخيرا.

ويظهر في الصورة، التي نشرتها أبو حمزة، محتجون بينهم زوج وعروسه في يوم زفافهما، حيث ارتدت عروسه الفستان الأبيض وسط غناء وتصفيق باقي المتظاهرين.

وردّت أبو حمزة من خلال الصورة على الأشخاص الذين يتساءلون عن مظاهر الفرح والرقص والغناء التي تطغى على مشهد التظاهرات في لبنان، مجيبة بأن اللبنانيون يرقصون اليوم في ساحات التظاهر للتعبير عن سعادتهم وفرحهم من أنهم تمكنوا من حبس المسؤولين اللبنانيين الذين حبسوا لهم حريتهم على مدار سنوات طويلة.

وقالت أبو حمزة: "ليش نحنا مبسوطين؟ نحنا مبسوطين لأننا إيد بإيد بكل لبنان وخارجه... وإي عم نرقص عم نرقص لأننا حابسينهم ببيوتهم للمسؤولين إلي حبسولنا حريتنا وتلاعبوا فينا وظلمونا. عم نرقص والي عم ينتقدنا بقله، لو ستي بعدها طيبة كانت نزلت ورقصت كمان".